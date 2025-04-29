Російського окупанта, який незаконно позбавив волі двох цивільних осіб, засуджено до 12 років ув’язнення

За принципової позиції прокурорів Чернігівської обласної прокуратури апеляційним судом відмовлено в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишено без змін вирок Чернігівського районного суду, яким військовослужбовця рф засуджено до 12 років позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадуємо, що у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Золотинка Чернігівського району, сержант зс рф, спільно з іншими військовими, під надуманим приводом, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, незаконно затримали двох цивільних чоловіків, та доставили їх до тимчасового місця дислокації, яке розташовувалося на території одного з господарств села.

Через деякий час окупанти перемістили потерпілих до підвалу школи у селі Ягідне, а у подальшому, розстріляли їх на території навчального закладу.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури