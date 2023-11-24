Ексголові Фонду держмайна Сенниченку та іншим оновили підозри: інкримінують легалізацію понад ₴10 млрд.

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Дмитра Сенниченка, ексголову Фонду державного майна України, звинувачують у відмиванні понад 10 мільярдів гривень разом з його злочинною групою. Злочини стосуються великих державних підприємств, у тому числі АТ “Одеський припортовий завод”.

Колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку та учасникам його злочинного угрупування оновили підозри. Їм інкрімінують легалізацію понад 10 млрд гривень.

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Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України

– йдеться в повідомленні.

Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В САП нагадали, що серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину):

• голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;

• співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;

• раднику голови ФДМУ;

• дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ “Одеський припортовий завод”;

• в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;

• два власники ТОВ – переможець аукціону на “ОПЗ”;

• дві особи – співучасники злочину.

У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в очолюванні злочинного угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ “Одеський припортовий завод”.

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