Ексголові Фонду держмайна Сенниченку та іншим оновили підозри: інкримінують легалізацію понад ₴10 млрд.

Дмитра Сенниченка, ексголову Фонду державного майна України, звинувачують у відмиванні понад 10 мільярдів гривень разом з його злочинною групою. Злочини стосуються великих державних підприємств, у тому числі АТ “Одеський припортовий завод”.

Колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку та учасникам його злочинного угрупування оновили підозри. Їм інкрімінують легалізацію понад 10 млрд гривень.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України – йдеться в повідомленні.

Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В САП нагадали, що серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину):

• голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;

• співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;

• раднику голови ФДМУ;

• дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ “Одеський припортовий завод”;

• в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;

• два власники ТОВ – переможець аукціону на “ОПЗ”;

• дві особи – співучасники злочину.

У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в очолюванні злочинного угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ “Одеський припортовий завод”.