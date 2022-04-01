Ексголову Ужгородської РДА судитимуть за зловживання службовим становищем при будівництві амбулаторії

Прокурором Закарпатської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо ексголови Ужгородської районної державної адміністрації за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Йдеться про незаконні дії, вчинені при будівництві амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному з населених пунктів району. За інформацією слідства, службова особа на момент перебування на посаді підписала акт вартості устаткування, що містив неправдиві дані. Вони стосувалися придбання підрядником меблів та інвентарю для будівельних робіт. Цей документ став підтвердженням використання коштів авансу, хоча насправді такі закупівлі ТОВ не здійснювало.

Такі дії призвели до безпідставного заволодіння товариством грошовими коштами в сумі 667 тис. грн. Зазначимо, що обвинувальний акт стосовно його директора на початку цього року прокуратура вже скерувала до суду, розгляд триває.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури