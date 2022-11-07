На Житомирщині у розбої та заволодінні ₴1,6 млн. підозрюють жителя Хмельниччини

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних доказів, особі повідомлено про підозру у розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідством установлено, що розбійний напад на Житомирщині, у січні 2021 року, близько 12.30 год, скоїв 31-річний житель Хмельниччини разом з декількома спільниками, особи яких на даний час встановлюються.

Спершу, з метою дотримання конспірації, спільники ретельно підготувалися: придбали автомобіль марки «Volkswagen Toufreg», запаслися декількома комплектами номерних знаків, масками балаклавами тощо.«Екіпірувавшись» знаряддями для скоєння злочину, вистежили об’єкт нападу – 58 річного пенсіонера МВС, жителя Рівненської області, який того дня повертався з Баранівки додому та перевозив значну суму грошей.

Момент нападу вибрали саме тоді, коли потерпілий зупинився на узбіччі дороги поблизу с. Климентіївка Баранівської ОТГ, щоб перевірити колесо.

Переконавшись, що поблизу нікого немає, нападники зупинилися, завдали чоловіку декілька сильних ударів, незаконно заволоділи його речами, зокрема, сумкою з документами і значною кількістю грошей у різних національних валютах та швидко зникли.

Унаслідок розбійного нападу потерпілому заподіяно матеріальних збитків на суму понад 1,6 млн грн.

Злочин розкрито завдяки спільним злагодженим професійним діям прокурорів Житомирської обласної прокуратури, співробітників Управління карного розшуку та слідчих слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Розслідує кримінальне провадження, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Головне управління Нацполіції в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури