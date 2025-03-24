Поліція затримала чоловіка, який поблизу залізничного вокзалу в столиці спричинив ножове поранення перехожим

Інформація про бійку надійшла до поліції близько 22:00. Попередньо, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів.

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину – ніж. Потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські продовжують працювати на міcці події, всі обставини зʼясовуються.

Відділ комунікації поліції Києва