Посадовець комунального підприємства вимагав $1000 за виготовлення фіктивних документів на неіснуючу нерухомість
Зловмисник вимагав та отримав від місцевої жительки незаконну грошову винагороду за прискорення процесу виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості, які вона планувала побудувати. Слідчі поліції затримали чоловіка у процесуальному порядку та оголосили йому про підозру. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.
Викрили та припинили злочинні дії керівника одного з комунальних підприємств Вознесенська слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального Управління СБУ та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 57-річний чиновник вимагав від громадянки 1 000 доларів США за те, щоб підготувати необхідну технічну документацію на об’єкти нерухомості, які вона планує в майбутньому побудувати. Посадовець запевняв жінку, що за незаконну винагороду за свої послуги він внесе недостовірну інформацію в офіційний документ, в якому зазначить будівлі, які там відсутні. При цьому стверджуючи, що якщо здійснювати будівництво за процедурою, передбаченою законом, то це буде довше та дорожче.
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання неправомірної вигоди.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме: у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання відносно зловмисника запобіжного заходу. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Миколаївської областіTweet