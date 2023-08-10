Під чужим ім’ям шахрайка забрала вартісну посилку бердичівлянки

Поліцейські застерігають громадян про ще один спосіб обману, пов’язаний з доставкою товарів за допомогою поштових служб.

9 серпня до Бердичівського районного відділу поліції звернулась 30-річна містянка. Заявниця розповіла, що на одному із популярних інтернет-сайтів замовила мобільний телефон. Гаджет, вартістю майже 10,5 тисячі гривень, оплатила одразу. Згодом їй надійшло повідомлення про доставку замовлення. Однак коли жінка звернулася на поштове відділення, посилки там не виявилося. Їй повідомили, що відправлення вже отримане.

Як з’ясували поліцейські, годиною раніше на поштове відділення прийшла жінка, яка назвала анкетні данні заявниці, надала електронну накладну та вказала секретний код. Відтак їй видали посилку.

Нині правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 190 (Шахрайство) ККУ встановлюють причетних до правопорушення та спосіб, за допомогою якого вони отримали конфіденційну інформацію.

Водночас поліцейські застерігають: під час інтернет-торгів переконуйтеся у правильності назви сайту. Зауважте, навіть один символ, що відрізняється у назві вебресурсу на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Тож вся інформація, яку ви введете, буде доступна зловмисникам. Також не переходьте для здійснення оплати за посиланнями, надісланими вам у листуванні.

Найкращим варіантом купівлі буде використання післяплати – це унеможливить шанси шахраїв заволодіти вашими коштами. А для відстеження посилки використовуйте виключно офіційний сайт або мобільний додаток.

Бердичівський районний відділ поліції