Екскерівника КП «Муніципальна охорона» та підприємця судитимуть за фактом привласнення ₴580 тис.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Муніципальна охорона» та директора приватного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, комунальним підприємством «Муніципальна охорона» було проведено процедуру закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронників на 300 слухачів.

Однак з метою заволодіння бюджетними коштами, директор КП «Муніципальна охорона» вступив у злочинну змову із директором товариства, яке отримало право на проведення навчання, підписав та затвердив акти здачі – прийняття наданих послуг, достеменно знаючи, що навчання та підвищення кваліфікації охоронників, фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано.

Як наслідок від замовника в особі КП «Муніципальна охорона» на рахунок приватного товариства перераховано понад 580 тис. гривень за ненаданні послуги, що підтверджується висновком експертизи.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ СБУ в місті Києві та Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура