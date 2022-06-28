Екскерівника структурного підрозділу АТ «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» підозрюють у заволодінні чужим майном

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру екскерівнику одного зі структурних підрозділів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

У ході слідства встановлено, що перебуваючи на посаді керівника відділу, маючи відповідні повноваження, правопорушник фіктивно влаштував на роботу 5 працівників, які на робоче місце не з’являлися та будь-якої робити не виконували.

У подальшому, отримавши банківські картки, на які нараховувалася заробітна плата не існуючим працівникам, керівник відділу підписував табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією та скеровував їх до відділу бухгалтерії Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» для нарахування їм заробітної плати.

Унаслідок таких незаконних дій посадовця акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» спричинено матеріальні збитки на понад 640 000 грн.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення перед судом, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Пресслужба Вінницької обласної прокуратур