У Житомирі затримали підозрюваного у вбивстві. У нього знайшли купу зброї (фото, відео)

Уранці 27 березня у дворі однієї з багатоповерхівок міста отримав вогнепальне поранення 43-річний житель м. Житомира. На жаль, майже за добу чоловік помер у лікарні. У результаті комплексу заходів поліцейські встановили й затримали причетного до вбивства. Окрім того, у підозрюваного вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Для встановлення та затримання причетного, який міг рухатися автомобілем, було введено у дію спеціальну поліцейську операцію. Також про подію були проінформовані колеги з сусідніх областей.

Оперативники управління карного розшуку ГУНП та регіонального управління стратегічних розслідувань Національної поліції збирали та опрацьовували інформацію. Правоохоронці встановили, що водій міг перебувати у Попільнянській громаді.

Саме там вони виявили транспортний засіб «Hyundai Santa FE». За силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД було проведено затримання 40-річного жителя смт Попільні.

З автомобіля було вилучено речові докази, що можуть свідчити про причетність чоловіка до події.

Крім того, поліцейські провели низку обшуків за місцем проживання затриманого та в інших приміщеннях, до яких він має стосунок. У результаті вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, серед яких понад 1000 патронів різного калібру, постріли до гранатомета, міни та інше.

28 березня слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини повідомили чоловікові про підозру в учиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває подальше досудове розслідування за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури та сприяння УСБУ області.

Відповідно до чинного законодавства причетному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області