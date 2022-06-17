На Полтавщині чоловік застрелив сина співмешканки

Правоохоронцями Лубенщини розкрито умисне вбивство 46-річного місцевого жителя. У скоєнні особливо тяжкого злочину підозрюють 67-річного співмешканця матері потерпілого.

За даними слідства, 19 травня цього року, перебуваючи за місцем свого проживання, унаслідок виниклого конфлікту, зловмисник із вогнепальної зброї застрелив потерпілого та з метою приховування злочину вночі вивіз тіло на смітник, де його обгорілі рештки виявлено правоохоронцями. Особисті речі вбитого знайдено у ставку.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури.

Усі обставини скоєння злочину з’ясовуються.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури