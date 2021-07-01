Неповнолітнього хлопця взято під варту за вбивство односельця на Старобільщині

За процесуального керівництва Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру 16-річному підлітку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 27 червня 2021 року у селі Новобіла Старобільського району неповнолітній місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки наніс 56-річному односельцю численні удари кулаками та ногами по життєво важливим органам. Від отриманих тілесних ушкоджень, множинних переломів та внутрішньої кровотечі потерпілий помер на місці.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили всі обставини події. Хлопця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За принципової позиції прокурорів 30 червня 2021 року Новопсковським районним судом Луганської області до підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке проводиться слідчими відділу поліції №1 Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, триває.

За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури)