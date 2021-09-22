Екскерівника та головного бухгалтера приватного підприємства судитимуть за несплату ₴37 млн. податків

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків генерального директора та головного бухгалтера приватного підприємства в умисному ухиленні від сплати податків і службовому підробленні (ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підприємство орендує у Дніпропетровської міськради земельні ділянки у місті Дніпро, на яких зведено розважальний комплекс. Обвинувачені упродовж січня 2018 року — грудня 2020 року, діючи за попередньою змовою, внесли неправдиві відомості у податкові декларації підприємства, внаслідок чого занизили орендну плату за землю на загальну суму понад 37 млн грн. В результаті цього бюджету міста завдано збитки на цю суму.

Прокурором пред’явлено цивільний позов до підозрюваних про відшкодування завданої шкоди на загальну суму 37 млн грн.

Крім того, під час досудового розслідування з метою відшкодування завданої шкоди накладено арешт на майно і грошові кошти приватного підприємства та майно підозрюваних на загальну суму близько 500 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора