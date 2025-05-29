Екскерівника міграційної служби з Луганщини підозрюють у безпідставному нарахувані собі майже ₴347 тисяч премій за «інтенсивність»

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та повідомили про підозру колишньому начальнику Управління Державної міграційної служби в Луганській області. Посадовець безпідставно нараховував собі значні премії, користуючись ситуацією в умовах війни.

За даними слідства, на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення рф, коли більшість працівників територіального органу було переведено в режим «простою», чиновник самовільно встановив собі надбавки за «інтенсивність праці» у розмірі 365% посадового окладу.

Порушуючи норми чинного законодавства та без погодження з керівництвом центрального апарату ДМС, у період із липня по грудень 2022 року він підписував платіжні документи й розпоряджався бюджетними коштами. Підлеглі, виконуючи його вказівки, нараховували премії, внаслідок чого фігурант незаконно отримав майже 347 тисяч гривень.

Згодом він звільнився з посади.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Державне бюро розслідувань