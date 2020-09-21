На Сумщині до 5 років 4 місяців позбавлення волі засуджено серійного крадія

Шосткинською місцевою прокуратурою доведено в суді вину 25-річного молодика в низці крадіжок, а також угоні транспортного засобу.

Встановлено, що обвинувачений, незважаючи на молодий вік, вже був тричі засуджений за крадіжки та після чергового звільнення продовжив свій звичний спосіб життя.

Молодик у вечірній час проникав на територію приватних домоволодінь у м. Кролевець, звідки викрадав усі цінні речі, зокрема побутові прилади та металеві вироби. Водночас доведено причетність обвинуваченого до крадіжки з місцевого підприємства електрозварювального апарату.

Разом з тим, молодик у нічний час викрав мопед, що стояв на подвір’ї приватного будинку. У суді обвинувачений визнав свою причетність до всіх інкримінованих йому злочинів. За вироком суду його засуджено до 5 років 4 місяців позбавлення волі (ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 КК України). // sumy.today