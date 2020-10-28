В Одесской области мужчина пробил соседу голову сапкой

Тяжелую травму односельчанину нанес 47-летний житель Измаильского района, который ударил его по голове садовой сапкой.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел, когда фигурант вместе с пострадавшим отдыхали у последнего дома. После этого мужчина отправился к себе домой, отмечает Думская.