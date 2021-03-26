Ексначальницю райвідділу ДПС Київщини судитимуть за корупційний злочин

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно ексначальниці райвідділу Головного управління ДПС у Київській області, обвинуваченої у замаху на підбурювання до дачі неправомірної вигоди та замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, ексначальниця одного з районних відділів податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС в Київській області висунула вимогу керівнику приватного підприємства у необхідності передачі неправомірної вигоди за безперешкодну підготовку документів для ліквідації підприємства, хоча вказані дії не входили до кола її службових повноважень та здійснюються безоплатно.

У ході розслідування задокументовано декілька фактів отримання обвинуваченою грошових коштів. Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди фігурантку затримали у приміщенні магазину, розташованого поблизу місця її роботи.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Дії працівника органу податків і зборів кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України — підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України — вчинення закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Обвинувальний акт скеровано до Вишгородського районного суду Київської області для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура