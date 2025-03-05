Ексначальника Одеського ТЦК та СП Борисова судитимуть за відмивання ₴140 млн.

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Імені ексвоєнкома не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час розслідування задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.

“За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження”, – зазначили у Бюро.

Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа Борисова

В квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з’явився Mercedes Gelendvagen.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.

Борисова заарештували з заставою у 150 млн у липні 2023 року. Перед тим йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Згодом розслідування завершили і наприкінці 2023 року наклали арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії: віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

Улітку минулого року обвинувальний акт щодо справи про поїздки на Сейшели та в Іспанію Борисова вже передали до суду.

У грудні минулого року у Києві Борисова затримали одразу після того, як його випустили під заставу у 39,364 млн гривень. Слідчі Бюро отримали інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Відомо, що підозрюваний організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини.

LB.ua