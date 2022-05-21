Експертка НБУ розповіла про нові схеми видурювання грошей в українців шахраями

В Україні вже майже три місяці триває війна, яка спочатку настільки сильно об’єднала українців перед лицем спільної загрози, що рівень злочинності стрімко знизився. Проте з часом окремі сфери оговталися від першого шоку та почали відновлюватися. Тим часом шахраї почали вигадувати нові схеми видурювання коштів в українців, зазначає Суспільне.

Як виглядає фінансове шахрайство сьогодні та як не стати його жертвою — «Українському радіо» розповіла начальниця Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України Леся Войтицька.

«На жаль, війна жодним чином не вплинула на кількість випадків платіжного шахрайства. Ми поки що не можемо сказати статистику, тому що статистика ведеться за рік, тобто лише на початку 2023 року ми будемо мати такі дані. Проте вже зараз відомо, що з’являються нові схеми платіжного шахрайства, пов’язані з війною», ​​— розповіла Войтицька.

За її словами, перший великий блок шахрайських схем пов’язаний з евакуацією громадян: «Йдеться про евакуаційні перевезення громадян та фейкові оголошення про оренду житла. Ви хочете переїхати із небезпечного місця в більш безпечне, шукаєте собі перевізника та житло. Й так, й там можуть зустрітися шахраї. Причому у випадку з житлом вам можуть навіть зробити відеотур, показати житло, скинути геолокацію. Нещодавно кіберполіція повідомляла, що за геолокацією приїхали люди з дітьми, а геолокація привела їх до кладовища. А людина взяла кошти за те, що нібито буде здавати житло, на дзвінок відповіла: «Там вам і місце”.

«У такому випадку треба бути дуже обачними: якщо ви хочете переїхати, то краще звернутися до офіційних онлайн-ресурсів, де можна купити квитки на потяг чи автобус. Якщо вам необхідно переїхати з одного місця в інше за допомогою приватних осіб, то запропонуйте їм передплату готівкою, але в момент відправлення. Якщо людина відмовляється — це може бути шахрайська схема», — зазначила Войтицька.

Також експертка порадила бути обачним і під час пошуку житла в новому місті: «Якщо у певному місті у вас є знайомі, то краще, аби вони сходили за вказаною адресою та подивилися, чи є хоча б цей будинок. Також ви можете спробувати забронювати квартиру, сказати, що гроші зараз перекажемо і зателефонувати з іншого номера телефону. Якщо людина не скаже, що вже є бронь, то, скоріш за все, це теж шахраї».

За словами експертки, також у період війни виник ще один блок схем — це пропозиції поставити вікна і двері в будинках, які постраждали.

«У міста, з яких ЗСУ вигнали росіян, повертаються люди, але багато будинків потребують ремонту, на послуги встановлення вікон та дверей є великий попит і шахраї цим користуються. Тому, якщо вам пропонують зробити авансові платежі, будь ласка, не робіть цього», — порадила Войтицька.

Окремий новий вид шахрайських схем, за словами начальниці Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ, — це фейкові розмінування. Так, приватні особи пропонують прийти на подвір’я чи в квартиру і розмінувати її, подивитися, чи є розтяжки.

«Треба пам’ятати, що розмінування проводять виключно підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій і вони це роблять безкоштовно в певному графіку. Якщо вам пропонують розмінування приватні особи — це шахраї», — сказала експертка.

Також у період війни виник такий шахрайський сценарій, як надання інформації про те, де знаходиться зникла людина.

«Багато людей зараз шукають своїх знайомих, рідних — як цивільних осіб, так і військових. Шахраї, бачачи ваше оголошення та номер телефону, телефонують та кажуть, що мають інформацію, але за це хочуть якусь винагороду”, — зазначила представниця НБУ.

Наостанок Войтицька закликала українців бути обачними у своїх бажаннях надати комусь благодійну допомогу, адже збори коштів на допомогу, — це величезне поле роботи для злочинців.

«Йдеться про фейкові збори коштів, коли є оголошення, навіть з фотографіями, щодо збору коштів на нібито чиєсь лікування, допомогу чи покупку амуніції. Потім люди, які збирали кошти, зникають. У цьому випадку ми радимо довіряти тільки перевіреним благодійним організаціям або державним спеціальним рахункам”, — порадила експертка.