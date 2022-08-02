Експоліцейського підозрюють у вчиненні шахрайства

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому працівнику Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, який шахрайським шляхом заволодів грошима потерпілих в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).

Так, слідством встановлено, що підозрюваний, користуючись орендованими транспортними засобами та видаючи їх за свої, створив оманливий образ особи, яка успішно здійснює перепродаж автомобілів та має значний обіг грошових коштів, скориставшись цим, увів в оману потерпілих і шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами трьох осіб на загальну суму 37 500 доларів США.

Маючи на меті уникнути кримінальної відповідальності, підозрюваний втік за межі країни.

На цей час вживаються заходи щодо встановлення місця перебування вказаної особи та притягнення її до кримінальної відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури