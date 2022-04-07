Кіберполіція викрила жінку, яка ошукала більше 30 вимушених переселенців

На платформах оголошень фігурантка пропонувала оренду неіснуючого житла. Отримавши передплату, жінка зникала. Наразі зловмисниця перебуває під вартою.

Протиправну діяльність 30-річної жінки викрили кіберполіцейські Івано-Франківської області спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції.

Фігурантка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про надання в оренду житла на Прикарпатті. Головною умовою була передплата на картку. Однак отримавши гроші, зловмисниця не виконувала взятих на себе обов’язків.

На гачок аферистки потрапили більше 30 вимушених переселенців, які поїхали подалі від бойових дій. На псевдооренді жінка «заробила» близько 50 тисяч гривень.

Під час обшуку в оселі фігурантки правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські карти, що використовувалися у протиправній діяльності.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також підозрювана до протиправної діяльності залучила свого співмешканця. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри спільнику.

Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура Івано-Франківська.

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Кіберполіція