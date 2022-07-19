Експоліціянтку з Куп’янська підозрюють у державній зраді

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній співробітниці правоохоронного органу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, колишня спеціаліст–криміналіст у м. Куп‘янськ добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з представниками країни-агресора.

На вимогу російських кураторів жінка повідомляла їм інформацію щодо анкетних даних поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.

Крім того, підозрювана проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Куп‘янський РВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура