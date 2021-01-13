У Вінниці затримали чоловіка, який майже 9 років перебував у розшуку
Вранці 12 січня у Вінниці патрульні виявили чоловіка, який з листопада 2012 року знаходиться в розшуку закарпатської поліції. Розшукують чоловіка за вчинення злочину.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Вінницької області.
«Сьогодні вранці під час пішого патрулювання території залізничного вокзалу інспектори помітили підозрілого чоловіка. Поліцейські підійшли до нього, щоб перевірити по базі даних.
Виявилось, що 37-річний житель Ужгорода з листопада 2012-го року знаходиться в розшуку закарпатської поліції за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) ККУ», – повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Патрульні передали чоловіка слідчо-оперативній групі та повідомили ініціатора розшуку. // vinnitsa.infoTweet