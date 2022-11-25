Експосадовців КМДА підозрюють у незаконній передачі права власності на держмайно, у тому числі «Жовтневий палац»

Спільно з працівниками СБУ задокументовано, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою групою осіб незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси.

Чиновники КДМА всупереч вимогам законодавства видавали накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.

Зокрема посадовцями незаконно оформлено права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна, серед них: приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, туристичного готелю «Дружба», учбово-спортивна база «Святошин».

Посадовцям повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

ДБР вже передало ці об’єкти в управління АРМА.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, за січень – жовтень 2022 року ДБР передало в управління АРМА 443 об’єкти нерухомого майна.

Раніше ДБР повідомило про підозри ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які також брали участь в ідентичних оборудках.

ДБР