Експосадовця ГПУ заґратували на 2 роки за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього начальника відділу Генпрокуратури до 2 років позбавлення волі за надання хабаря службовій особі.

Джерело: сайт ВАКС, джерела «Української правди», Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ВАКС: «12 липня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок стосовно колишнього начальника відділу управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури. Його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України».

Деталі: Суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

ВАКС не вказує прізвища засудженого, але, за даними джерел УП, мова йде про

Суд встановив, що у грудні 2016 року обвинувачений надав посереднику 5 тисяч доларів за те, щоб той передав їх посадовим особам Держаудитслужби.

Таким чином Нагалевський намагався повпливати на перебіг і результати позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Генпрокуратури.

Як повідомляє ЦПК, у 2015 році посадовці ГПУ розтратили 1,8 мільйона гривень бюджетних коштів, перерахувавши їх трьом фірмам – «Арматех Буд», «Будконсалт Плюс», «Укрінжинірінг Він» – за невиконані і непоставлені роботи та послуги.

Нагалевський попросив свого знайомого з Рахункової палати України за хабар вплинути на в.о. першого заступника Державної аудиторської служби Станіслава Косінова, який контролював позапланову ревізію у ГПУ.

ЦПК зазначає, що згодом обвинувачений попросив повернути йому 5 тисяч доларів, оскільки не помітив змін у роботі ревізорів. Він нібито сказав, що знайшов інших людей, які забезпечать потрібні йому результати ревізії.

Після повернення грошей Нагалевського затримали детективи НАБУ.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС упродовж 30 днів із дня проголошення. // Українська правда