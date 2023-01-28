Експравоохороницю підозрюють у держзраді — погрожувала колегам розправою у разі відмови працювати на окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній поліцейській за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній інспектор з ювенальної превенції сектору ювенальної превенції відділу превенції відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ.

Зрадниця вступила до лав псевдоправоохоронного органу та обійняла посаду «и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних». При цьому вона агітувала своїх колег працювати на окупантів. Жінка особисто їздила до них додому і погрожувала колегам та їх родинам фізичною розправою, якщо вони не погодяться працювати на окупаційну владу.

Крім того, підозрювана безпосередньо проводила профілактичні бесіди з «проблемними» підлітками та їх батьками. Крім того, вона виїжджала у складі слідчо-оперативної групи на місце події за участю неповнолітніх, де опитувала свідків та очевидців.

Після деокупації м. Вовчанськ зрадниця втекла на територію країни-агресора разом з російськими військовими.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура