Експрокурора Генпрокуратури підозрюють у «втраті» ₴427 тис. речових доказів

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прокурору відділу Генеральної прокуратури України у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, прокурор відділу Генпрокуратури після проведення обшуку та вилучення грошових коштів не забезпечив їх облік та зберігання.

Під час слідчих дій було вилучено понад 427 тис грн, з яких більше 304 тис грн визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та накладено арешт, а решту понад 122 тис грн – тимчасово вилученим майном. Неналежне виконання прокурором своїх обов’язків призвело до втрати цих речових доказів та тимчасово вилученого майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора