Ексслідчого поліції ув’язнили на 6 років за хабар

Прокурор Житомирської обласної прокуратури довів в апеляційній інстанції вину колишнього слідчого поліції у скоєнні корупційного правопорушення – одержанні неправомірної вигоди правоохоронцем, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 386 КК України).

Житомирський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким ексслідчого виправдано у скоєнні злочину, визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом трьох років, з конфіскацією майна.

Установлено, що слідчий територіального відділу поліції (згодом звільнений з посади) вимагав та одержав неправомірну вигоду на суму 8000 грн від фігуранта справи, яку розслідував.

За таку суму він пообіцяв жителю Коростеня уникнути кримінальної відповідальності, зокрема, не повідомляти йому про підозру у незаконному видобутку корисної копалини – бурштину (ч. 2 ст. 240 КК України).

Вирок апеляційного суду від 15.01.2025 наразі набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури