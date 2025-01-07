Внаслідок атаки російського дрона на маршрутку в Херсоні постраждали дев’ять містян

Вчора близько 17-ї години військові країни-агресора завдали чергового підступного удару. Ворог атакував дроном типу «FPV» громадський транспорт у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок атаки на маршрутний автобус наразі постраждали дев’ятеро людей: сім жінок віком від 26 до 58 років та 21-річний хлопець отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії. 50-річний чоловік від отриманих травм, на жаль, загинув.

На місці пригоди працювали всі відповідні служби. Поранених доправили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

За вказаним фактом поліцейські розпочали провадження з ч. 2 ст. 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області