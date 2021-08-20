На Львівщині судитимуть лікаря через смерть 23-річного пацієнта

За невиконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.



Як повідомили у прес-службі поліції, під час досудового розслідування, 38-річний мешканець Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу, не забезпечив належного обстеження, не госпіталізував його та не надав необхідної медичної допомоги, внаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень.

Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили лікареві про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває. // Діло