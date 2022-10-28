«Всесильний» шахрай просив 27 тис. доларів за «працевлаштування» в міністерство

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру особі за фактом шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, видаючи себе за впливову особу, яка має зв’язки у Верховній Раді України та різних міністерствах, пообіцяв громадянину сприяння у вирішенні питання щодо його працевлаштування на керівну посаду до одного з міністерств.

За надання таких послуг чоловік зажадав 27 тис. доларів США нібито для передачі у якості неправомірній вигоди посадовим особам цього міністерства. При цьому відповідних домовленостей щодо працевлаштування він не мав, а отримані кошти планував привласнити.

Після отримання першої частини коштів його викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура