У скоєнні «п’яної» ДТП на Волині, у якій загинула дівчина-пішохід, підозрюють місцевого мешканця

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю села Кортеліси у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що причинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, керуючи автомобілем на іноземній реєстрації та будучи напідпитку, водій перевищив швидкість та наїхав на 19-річну дівчину-пішохода. Від отриманих травм потерпіла померла. Водій зник з місця події, а згодом його автомобіль знайшли згорілим.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури