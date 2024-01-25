У Києві затримали жінку, яка ножем тяжко поранила співмешканця

Під час з’ясування стосунків порушниця, перебуваючи напідпитку, вдарила чоловіка ножем. Оперативні працівники затримали місцеву мешканку на місці вчинення злочину. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що у квартирі на проспекті Соборності вони виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибули співробітники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Антон Шевченко, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту з цивільною дружиною, з якою вони разом відпочивали у компанії знайомих:

«Під час застілля жінка зчинила сварку під час якої вдарила потерпілого ножем у живіт. Присутні у квартирі очевидці події викликати потерпілому «швидку» та поліцію. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, а слідчо-оперативна група вилучила з місця події ніж та інші речові докази. Зловмисницю, місцеву мешканку 1988 року народження, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва з Дніпровської окружної прокуратури міста Києва жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва