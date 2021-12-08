Поліція Кривого Рогу вилучила зброю та боєприпаси у 35-річного містянина

Чоловік у гаражному приміщенні зберігав два автомати, обріз гвинтівки, глушник до автомата, боєприпаси, автомат «АК-74», п’ять магазинів до нього та 400 патронів різного калібру.

7 грудня до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на одній із вулиць Покровського району. Виїздом на місце події співробітники відділення поліції №3 (Покровське) встановили, що в результаті стрільби ніхто не постраждав та оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

У фігуранта працівники поліції вилучили сумку з автоматом, магазином та 13 патронами калібру 7,62 мм. Також у гаражі поліцейські провели невідкладні слідчі дії та вилучили: поліетиленовий пакет із 44 патронами калібру 7,62 мм, розібрану гвинтівку, глушник до автомату, та автомат «АКС – 74У» із рожком та з 19 патронами калібру 5,45 мм.

8 грудня під час проведення додаткового огляду тереторії по вул. Ракітіна, у 35-річного чоловіка, якого напередодні затримали за незаконне зберігання зброї, було вилучено ще один схрон з боєприпасами та автоматом.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу фігуранту. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП