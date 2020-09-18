У Рівненській області на хабарі спіймали голову ОТГ

Чиновник погорів на 6 тис. грн і 600 доларах, яких взяв за дозвіл на розміщення реклами.

Сьогодні, 18 вересня, на хабарі викрили голову однієї з ОТГ Млинівського району Рівненської області. За версією слідства, посадовець отримав 6 тис. грн та 600 доларів за сприяння у наданні особі дозволу на розміщення реклами на території сіл, які входять до складу територіальної громади.

Про це повідомила прокуратура Рівненської області.

Мічені купюри, які голова отримав у вигляді хабара, вилучили в робочому кабінеті службовця.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. // ТСН