Оголосили про підозру жителю Бердичева, який влаштував стрілянину у центрі міста

Днями слідчі поліції під керівництвом Бердичівської окружної прокуратури оголосили 35-річному жителю райцентру про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості 21-ріному молодику. Події відбувались у середині жовтня на одній з центральних вулиць м. Бердичева. Досудове розслідування триває.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про надання медичної допомоги 21-річному бердичівлянину через кульове поранення рук

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між 35-ти та 21-річними чоловіками існував давній конфлікт. Того вечора між потерпілим та його опонентом зав’язалась суперечка, під час якої старший із чоловіків здійснив вбік молодика кілька пострілів з пневматичної зброї. У результаті потерпілий отримав поранення обох рук.

На підставі зібраних доказів та свідчень слідчі оголосили чоловікові про підозру у діянні, передбаченому за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до чинного законодавства підозрюваному може загрожувати покарання від виправних робіт до обмеження чи позбавлення волі.

Бердичівський районний відділ поліції