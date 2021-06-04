Ексслідчому СБУ Одещини повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні $80 тис.

3 червня 2021 року детективи НАБУ за сприяння Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва САП повідомили колишньому старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області про підозру у вимаганні та одержанні 80 тис. дол. США неправомірної вигоди. Дії експосадовця кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ, в межах розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина США, вимагав та одержав від останнього неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2020 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ