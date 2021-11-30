Ексзаступника голови Чернігівської ОДА судитимуть за шахрайство з приватизацією готелю

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, завершено досудове розслідування стосовно колишнього заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його посередника, викритих у шахрайстві.

За версією обвинувачення, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, залучивши посередника, намагався отримати 160 тис. доларів США від громадянина, який виявив бажання приватизувати готельний комплекс на території Чернігівської області.

За вказану суму посадовець обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання комплексу та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника 01 червня 2021 року під час отримання всієї суми грошових коштів.

Дії вищезазначених осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду міста Чернігова для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура