Ексзаступника міністра оборони підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру колишнім заступнику міністра оборони та керівнику одного з департаментів Міністерства оборони України у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, посадовець у змові з підлеглим – керівником одного з департаментів Міністерства оборони України, уклали у лютому 2021 року низку завідомо невигідних додаткових угод щодо постачання харчування до Збройних Сил України, в тому числі освіження непорушних запасів. Умови в них були прописані в інтересах суб’єктів господарювання. Преференції для постачальників полягали в збільшенні об’ємів продукції і зменшенні витрат виконавців на логістику та її транспортування. Також додаткові угоди виключали зобов’язання підприємців щодо здійснення освіження продовольства шляхом одночасної його заміни.

Виконання цих угод призвело до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Їх результатом була загроза знищення непорушних запасів продовольчого забезпечення Збройних Сил України, псування продовольства, збільшення навантаження на бюджет міністерства України і, як наслідок, підрив бойової готовності українського війська.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора