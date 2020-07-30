Фейкові бренди та підпільне виробництво: вилучено товарів більше ніж на ₴2 млн. (фото)

Харківською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів та послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, досудовим розслідуванням встановлено, що в Московському районі м. Харкова група осіб налагодила незаконне виробництво та в подальшому здійснювала оптовий продаж фальсифікованої продукції всесвітньо відомих торгівельних марок.

У ході обшуків, проведених 28 липня 2020 року, виявлено та вилучено 2 тис. одиниць готової продукції на суму понад 2 млн грн. Крім того, вилучено 11 станків для виготовлення одягу, 77 швейних машин, близько 70 матриць з логотипами, 150 відер із фарбою, 160 рулонів тканини, викройки та фурнітуру, комп’ютерне обладнання, документи і чорнові записи, а також 30 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює Московський відділ поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам Департаменту Кіберпроліції Національної поліції України в Харківській області.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, вирішується питтаня про повідомлення про підозру.

Пресслужба прокуратури Харківської області