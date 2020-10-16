Мешканця Дніпропетровщини викрито у розповсюдженні дитячої порнографії

Фігурант продавав порноконтент у Сполучені Штати Америки, країни Європи та в Україні. Вартість відеофайлу становила 60 доларів США. На електронних носіях підозрюваний зберігав понад тисячу відеоматеріалів порнографічного характеру за участю дітей.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України спільно з колегами з Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Естонії викрили 27-річного мешканця Дніпропетровщини, який виготовляв та розповсюджував дитяче порнографічне відео.

Як повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Євгеній Макаров, за фактом протиправної діяльності слідчі Деснянського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

«Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили наявність у фігуранта більше тисячі відеоматеріалів дитячої порнографії. Порноконтент зловмисник продавав «покупцям» з України, Європи та Сполучених Штатів Америки за 60 доларів США», – зазначив Євгеній Макаров.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва спільно зі слідчими Деснянського УП ГУНП в м. Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури №3 провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта. У результаті поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, на яку «клієнти» перераховували гроші. Усю техніку направлено на експертизу.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Слідчі дії тривають.

Управління комунікації Національної поліції України