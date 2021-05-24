Фейкові довідки про негативний тест на COVID-19 за хабар — підозрюється лікар на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області викрито лікаря під час одержання неправомірної вигоди за видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, лікар сімейної медицини о днієї з амбулаторій міста Павлограда видав громадянину шість довідок з негативним результатом на наявність коронавірусної інфекції без проведення відповідних аналізів та відбору біоматеріалу у пацієнта. За такі «послуги» медичний працівник отримав 2 тис грн неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття проводилися співробітниками Управління СБУ в області.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури