Фіктивні договори та збитки на 2 млн 600 тис. грн.: екс-директору ПП повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру колишньому директору приватного підприємства за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник Харківської місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор комунального підприємства «Харківжилбуд» та колишній директор приватного підприємства вступили у змову. Директор КП перераховував кошти за ремонт житлових будинків на рахунок приватної фірми, але фактично роботи виконували працівники підпорядкованого йому комунального підприємства. Приватною фірмою роботи виконувались лише на папері.

Згідно установчих документів, комунальне підприємство повинно самостійно здійснювати поточний ремонт у будинках і не може на власний розсуд заключати договори з підрядниками на виконання робіт, оскільки не має на це бюджету.

Таким чином, кошти, призначені на виплату зарплатні працівникам комунального підприємства, перераховувались на рахунок приватної фірми.

Дії колишніх керівників комунального та приватного підприємств завдали матеріальної шкоди державі в особі Харківської міської ради на суму понад 2 млн 600 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Довідково: раніше у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому директору КП «Харківжилбуд» за ч. 3 ст. 191 КК України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури