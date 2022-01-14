Судитимуть митника, який за хабарі сприяв пропуску до України «євроблях»

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно головного державного інспектора митного посту «Мамалига» Чернівецької митниці ДМС України, який за хабарі «вирішував питання» щодо митного оформлення «євроблях».

Обвинувальний акт передано до суду.

Митник обіцяв громадянину «домовитись» зі своїми колегами про пропуск через митні перевірки автівок, які зняті з іноземної реєстрації і не можуть бути завезені в Україну.

Сума хабаря за один транспортний засіб складала близько 300 доларів США. Крім того, якщо під час негласної «перевірки» виявлялися серйозні митні порушення, сума могла зрости.

20 вересня 2021 року інспектора затримано «на гарячому» після одержання коштів за сприяння у пропуску елітної автівки із Великої Британії.

Митник обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також у пропозиції та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 5,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР