Поліція оперативно розкрила розбійний напад в Ужгороді (відео)

Вчора, 6 вересня, близько 3.45 годин ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС на вул.Заньковецької в місті.

Як розповіла поліцейським жінка-оператор автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому грошові кошти.

Забравши з каси виручку в сумі 2500 гривень, нападник утік.

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В ході оперативно-розшукових дій поліцейські встановили за гарячими слідами особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.

Затримали фігуранта справи в місті Іршаві, де він гостював у своїх знайомих.

Речовий доказ — пневматичний пістолет і частково гроші вилучено.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).

Фігуранта справи затримали в порядку ст.208 КПК і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області