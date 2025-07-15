Фіктивні водійські документи за хабарі – у Дніпрі повідомлено про підозру двом держслужбовцям

Головному спеціалісту відділу Держпродспоживслужби та викладачу одного з державних вузів повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, викладач разом з інспектором організували схему отримання хабарів за успішне складання іспитів для отримання посвідчень тракториста-машиніста.

Викладач проводив спеціалізовані групові навчання, до складу кожної групи входило 20 осіб. По завершенню курсу він вимагав хабарі за гарантоване складання іспиту, що фактично підривало законність у сфері підготовки фахівців для аграрних підприємств.

З кожної такої групи фігуранти отримували понад 100 тис грн.

Правоохоронці задокументували діяльність цієї схеми з кінця 2024 року. У результаті за пів року ділки заробили майже 1 млн грн.

Підозрюваних викрито під час розподілу коштів між співучасниками.

Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків вилучено чорнові записи, документацію, мобільні телефони та гроші.

Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини та особи, причетні до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні – Дніпропетровська обласна прокуратура, досудове розслідування – слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури