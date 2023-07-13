«Гастролер» з Одещини зривав золоті прикраси з киян

Зловмисник упродовж години пограбував двох жінок та чоловіка, після чого втік із награбованим зі столиці. Завдяки злагодженим оперативним діям поліцейські зупинили фігуранта з речовими доказами на в’їзді до Одеси. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на проспекті Георгія Ґонгадзе до неї підбіг невідомий та зірвав з шиї золотий ланцюжок. Згодом правоохоронці отримали ще два повідомлення про аналогічні злочини, скоєні в тому ж мікрорайоні.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, співробітники кримінальної поліції територіального підрозділу та столичного главку, із залученням працівників управління кримінального аналізу, провели комплекс оперативних заходів, за допомогою яких встановили особу підозрюваного:

«Ми дізнались, що до скоєння злочину причетний 28-річний мешканець Одеської області, який приїхав до столиці на декілька днів з метою наживи. Своїх жертв порушник підшукував у людних місцях, після чого слідкував за ними до домівок, де зривав золоті прикраси. Потерпілими від дій зловмисника стали дві жінки 46 та 59 років, а також 75-річний чоловік. Після вчинення серії пограбувань фігурант втік із награбованим зі столиці, проте завдяки злагодженим діям оперативним служб у взаємодії із поліцейськими Одеської області ми затримали його на в’їзді до Одеси».

Слідчі вилучили у затриманого речові докази та готують йому повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

«Наразі фігурант перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів по всій країні. Санкція інкримінованої статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі», – додав Юрій Трембіцький.

Відділ комунікації поліції Києва