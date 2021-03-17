«Гастролера», обокравшего пенсионерку на миллион гривен, посадили на 9 лет

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы уроженца Херсонской области, который из дома жительницы Первомайска украл ценности на один миллион гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В суде доказано, что 17 августа 2018 злоумышленник по предварительному сговору с неустановленным лицом (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство) достоверно зная, что в доме 64-летней жительницы Первомайска находятся денежные средства, проник в жилище и похитил денежные средства в сумме 32 тысяч долларов США, 150 тысяч гривен, два золотых кольца и золотую подвеску. Потерпевшей причинили материальный ущерб на общую сумму в один миллион гривен.

44-летнего жителя Херсонской области Первомайский горрайонный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершенная в особо крупных размерах, соединенная с проникновением в жилище, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно. За это ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ