На охоте в Хмельницкой области мужчина подстрелил приятеля

Трагически завершилась вылазка друзей на охоту.

В Хмельницкой области 15 ноября планируемая охота на дичь превратилась в охоту на человека. Из урочища Микора в местную больницу с простреленным легким поступил 41-летний мужчина, истекающий кровью.

В ходе экстренной операции жизнь пострадавшему спасли, и узнали, что ранение он получил в результате случайного выстрела на охоте. Стрелком оказался 60-летний товарищ раненного.

Подозреваемый, сознавшись в содеянном, рассказал, что выстрел произвел случайно.

Тем не менее, от уголовной ответственности отсутствие умысла подозреваемого не спасет — ему грозит наказание за нанесение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. // Головна