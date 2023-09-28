На Черкащині працівниця пошти ошукала односельців

Працюючи у поштовому відділенні Христинівщини жінка привласнювала кошти односельців, які вони сплачували за комунальні послуги. Відтак девʼять осіб опинилися у боржниках, а працівниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

До поліцейського офіцера громади Христинівської міської ради звернулися місцеві жителі. Вони розповіли, що на їхні адреси проживання почали надходити попередження про борги за комунальні послуги. Люди запевняли, що всі рахунки сплачували вчасно у поштовому відділенні та показували квитанції й чеки.

Правоохоронці розпочали перевірку та встановили, що з вересня минулого року, протягом дев’яти місяців, 51-річна працівниця пошти отримувала кошти від громадян на оплату комунальних послуг. Проте, гроші на рахунки жінка не вносила, а витрачала їх на власні потреби. Відтак зловмисниця ошукала девʼять осіб, серед яких переважно пенсіонери.

За девʼятьма фактами шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі. У скоєному вона зізналася.

Сектор комунікації поліції Черкаської області